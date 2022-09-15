Украина получила первые 500 миллионов евро от ЕИБ: на что потратят деньги

Европейский инвестиционный банк предоставил Украине первую часть помощи, которая составляет 500 млн. евро.
Эти средства являются частью второго пакета Экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.
"Украина получила первые выплаты из нашего пакета срочных мер (Ukraine Solidarity Urgent Response) на сумму 1,59 млрд евро, подготовленного в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией. Средства помогут Украине решить ее самые неотложные потребности", – говорится в заявлении.
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что эти средства помогут Украине решать неотложные потребности – в частности, поддерживать стратегические государственные компании "Укравтодор" и "Укрзализныцю", а также ремонтировать дорожную и железнодорожную инфраструктуру.
Как пишет "Украинская Правда", пакет поддержки в рамках Экстренных мер солидарности от ЕИБ в размере 1,59 млрд евро состоит из двух блоков:
- немедленная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро, из которых полмиллиарда было перечислено 14 сентября 2022 г. Дальнейшие выплаты запланированы на ближайшие дни;
- возобновление проектов, которые ЕИБ финансирует в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Финансирование этих проектов будет происходить по мере их выполнения.
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