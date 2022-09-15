Украина получила первые 500 миллионов евро от ЕИБ: на что потратят деньги

Эти средства являются частью второго пакета Экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.

"Украина получила первые выплаты из нашего пакета срочных мер (Ukraine Solidarity Urgent Response) на сумму 1,59 млрд евро, подготовленного в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией. Средства помогут Украине решить ее самые неотложные потребности", – говорится в заявлении.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что эти средства помогут Украине решать неотложные потребности – в частности, поддерживать стратегические государственные компании "Укравтодор" и "Укрзализныцю", а также ремонтировать дорожную и железнодорожную инфраструктуру.

Как пишет "Украинская Правда", пакет поддержки в рамках Экстренных мер солидарности от ЕИБ в размере 1,59 млрд евро состоит из двух блоков:

немедленная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро, из которых полмиллиарда было перечислено 14 сентября 2022 г. Дальнейшие выплаты запланированы на ближайшие дни;

возобновление проектов, которые ЕИБ финансирует в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Финансирование этих проектов будет происходить по мере их выполнения.

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