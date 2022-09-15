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"Недовольство людей растет": в Мариуполе начались протесты из-за отсутствия воды и света (видео)

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"Недовольство людей растет": в Мариуполе начались протесты из-за отсутствия воды и света (видео)

Фото: Getty Images

Российские оккупанты разрушили украинский Мариуполь и сейчас держат местных, которые еще остались в разбомбленном городе, без элементарных средств к существованию.

Жители Мариуполя, которых оккупанты оставили без воды и света в домах, вышли на митинг.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, недовольство жителей растет и волна социального недовольства ширится по Мариуполю.

"Очередной митинг от жителей с пр. Победы. Люди брошены на произвол судьбы в центре Левобережья без воды и электричества. Оккупационная "администрация", даже не скрываясь, уже и не обещает "восстановления". Волна социального недовольства ширится по Мариуполю", — написал он.

Андрущенко рассказал, что назначенные оккупантами так называемые "чиновники", на самом же деле муртады, начинают уже увольняться. Так, из оккупационной "Мариупольтеплосети" ушли "руководитель и главный энергетик". Причина – "нежелание оставаться крайними в невозможности начать отопительный сезон и понимание ответственности за последствия".

"Очередное доказательство того, что зима будет холодной внутри квартир. Показательные аресты и принесение в жертву коллаборантов впереди уже рядом", — добавил он.

Напомним, в Мариуполе люди стоят в длинной очереди за хлебом (видео).

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