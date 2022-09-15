"Незадоволення людей зростає": у Маріуполі почалися протести через відсутність води та світла (відео)

Російські окупанти зруйнували український Маріуполь і нині тримають місцевих, які ще залишилися у розбомбленому місті, без елементарних засобів для існування.

Жителі Маріуполя, яких окупанти залишили без води і світла в будинках, вийшли на мітинг.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, незадоволення мешканців зростає і хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем.

"Черговий мітинг від мешканців з пр. Перемоги. Люди покинуті напризволяще в центрі Лівобережжя без води та електрики. Окупаційна "адміністрація", навіть не ховаючись, вже й не обіцяє "відновлення". Хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем", - написав він.

Андрущенко розповів, що призначені окупантами так звані "посадовці", насправді ж маріонетки, починають вже звільнятися. Так, з окупаційної "Маріупольтепломережі" пішли "керівник і головний енергетик". Причина - "небажання залишатися крайніми в неможливості почати опалювальний сезон і розуміння відповідальності за наслідки".

"Черговий доказ того, що зима буде холодною всередині квартир. Показові арешти та принесення в жертву колаборантів попереду - вже поруч", - додав він.

Нагадаємо, у Маріуполі люди стоять у довжелезній черзі по хліб (відео).

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