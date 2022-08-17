Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: где и что ждать

В среду, 17 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом предупреждает ГСЧС.

"17 августа днем в Украине грозы, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.

Стоит отметить, что в Киеве 17 августа также будет идти кратковременный дождь, днем гроза (І уровень опасности, желтый).

Также читайте Прогноз погоды на август-2022: каким будет последний месяц лета

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также: