Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: где и что ждать

Синоптики в среду объявили в стране I уровень опасности.
В среду, 17 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом предупреждает ГСЧС.
"17 августа днем в Украине грозы, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.
Стоит отметить, что в Киеве 17 августа также будет идти кратковременный дождь, днем гроза (І уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.
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