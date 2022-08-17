Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: где и что ждать

Дата публикации
Просмотры
727
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: где и что ждать

Синоптики в среду объявили в стране I уровень опасности.

В среду, 17 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом предупреждает ГСЧС.

"17 августа днем в Украине грозы, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.

Стоит отметить, что в Киеве 17 августа также будет идти кратковременный дождь, днем гроза (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также:

Не войной единой: 2022-й может быть самым засушливым за последние 500 лет

Не войной единой: 2022-й может быть самым засушливым за последние 500 лет

Похожие темы:

Следующая публикация