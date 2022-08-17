Українців попереджають про погіршення погоди: де і що очікувати

Синоптики у середу оголосили в країні І рівень небезпечності.
У середу, 17 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов.
Про це попереджає ДСНС.
"17 серпня вдень в Україні грози, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.
Варто зазначити, що у Києві 17 серпня також ітиме короткочасний дощ, вдень гроза (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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