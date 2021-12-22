Украинцы назвали топ-3 достижения 2021 года — опрос

Лишь 2% сказали, что никаких достижений в этом году не было.

Тремя самыми большими достижениями в 2021 году украинцы назвали победу боксера Александра Усика, успех украинских паралимпийцев в Токио и программу "Большое строительство".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря.

Так, 35% опрошенных самым большим достижением считают победу Усика, 32% — получили паралимпийцы и 31% — "Большое строительство". Также около 20% назвали главными победами расширения услуг приложения "Дия", массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро 2020.

Еще по 15% выбрали основными победами выступление украинских спортсменов на Летних Олимпийских играх и реализацию нормы обслуживания на украинском языке. 13-14% считают основным достижением принятия закона "Об олигархах" и санкции против Медведчука, еще 7-9% выбрали достижением старт рынка земли и договор об открытом небе с ЕС, 4-5% — "Крымскую платформу" и успех "Go A" на Евровидении.

Напомним, ранее сообщалось, что подавляющее большинство украинцев выступают за продолжение интеграционного курса государства в ЕС и НАТО: 60,7% респондентов считают, что Украине следует стать членом ЕС (в прошлом году было 66,6%); 52,7% считают, что Украина должна стать членом НАТО (в прошлом году было 48,4%). Такие данные представил Центр "Новая Европа" в своем ежегодном социологическом исследовании "Дипломатия-2022".