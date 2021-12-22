Українці назвали топ-3 досягнення 2021 року - опитування

Лише 2% сказали, що жодних досягнень в цьому році не було.

Трьома найбільшими досягнення у 2021 році українці назвали перемогу боксера Олександра Усика, успіх українських паралімпійців в Токіо та програму "Велике будівництво".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня.

Так, 35% опитаних найбільшим досягненням вважають перемогу Усика, 32% - отримали паралімпійці та 31% - "Велике будівництво". Також близько 20% назвали головними перемогами розширення послуг застосунку "Дія", масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро 2020.

Ще по 15% обрали основними перемогами виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми обслуговування українською мовою. 13-14% вважають основним досягненням ухвалення закону "Про олігархів" та санкції проти Медведчука, ще 7-9% обрали досягненням старт ринку земель й договір про відкрите небо з ЄС, 4-5% - "Кримську платформу" й успіх "Go A" на Євробаченні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переважна більшість українців виступають за продовження інтеграційного курсу держави до ЄС і НАТО: 60,7% респондентів вважають, що Україні варто стати членом ЄС (торік було 66,6%); 52,7% вважають, що Україна має стати членом НАТО (торік було 48,4%). Такі дані презентував Центр "Нова Європа" у своєму щорічному соціологічному дослідженні "Дипломатія-2022.