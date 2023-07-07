Украинцы смогут получить больше услуг в ЦНАП: перечень

Кабинет министров Украины расширил список сервисов в Центрах предоставления административных услуг.
Теперь украинцы смогут получить больше административных услуг в ЦНАП во всех территориальных громадах.
Как сообщили в пятницу, 7 июля, на "Правительственном портале", Кабинет министров Украины расширил перечень сервисов, в том числе в сфере строительства.
В центрах предоставления административных услуг можно будет осуществить:
- уточнение данных в поданных сообщениях;
- внесение информации в Реестр строительной деятельности;
- внесение изменений в строительный паспорт застройки земельного участка;
- отмена градостроительных условий и ограничений;
- корректировка адреса объекта и устранение технических ошибок.
Кроме того, украинцы смогут получить в ЦНАП выписку о несудимости. Этот документ необходим, чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, принять участие в тендере или стать на учет в военкомате. Выдержку можно получить в приложении "Дія".
Также в ЦНАП, снабженных соответствующим оборудованием, можно будет сдать теоретический экзамен, необходимый для получения водительского удостоверения. Раньше это можно было сделать только в сервисных центрах МВД.
Напомним, в мае этого года в Киеве стартовал пилотный проект – жениться, оформить свидетельство о рождении и смерти можно в нескольких районных ЦНАПах.
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