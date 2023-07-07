Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українці зможуть отримати більше послуг у ЦНАП: перелік

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
496
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українці зможуть отримати більше послуг у ЦНАП: перелік

Кабінет Міністрів України розширив перелік сервісів у ЦНАП / Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України розширив перелік сервісів у Центрах надання адміністративних послуг.

Відтепер українці зможуть отримати більше адміністративних послуг у ЦНАП в усіх територіальних громадах. 

Як повідомили у п'ятницю, 7 липня, на "Урядовому порталі", Кабінет міністрів України розширив перелік сервісів, зокрема у сфері будівництва. 

У Центрах надання адміністративних послуг можна буде здійснити:

  • уточнення даних у поданих повідомленнях;
  • внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;
  • внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
  • скасування містобудівних умов та обмежень;
  • коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.

Крім того, українці зможуть отримати в ЦНАП витяг про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Витяг також можна отримати в застосунку "Дія".

Також у ЦНАП, які забезпечені відповідним обладнанням, можна буде скласти теоретичний іспит, необхідний для отримання водійського посвідчення. Раніше це можна було зробити лише в сервісних центрах МВС.

Нагадаємо, у травні цього року у Києві стартував пілотний проєкт – одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть можна у кількох районних ЦНАПах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
496
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація