Українці зможуть отримати більше послуг у ЦНАП: перелік

Відтепер українці зможуть отримати більше адміністративних послуг у ЦНАП в усіх територіальних громадах.

Як повідомили у п'ятницю, 7 липня, на "Урядовому порталі", Кабінет міністрів України розширив перелік сервісів, зокрема у сфері будівництва.

У Центрах надання адміністративних послуг можна буде здійснити:

уточнення даних у поданих повідомленнях;

внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;

внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

скасування містобудівних умов та обмежень;

коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.

Крім того, українці зможуть отримати в ЦНАП витяг про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Витяг також можна отримати в застосунку "Дія".

Також у ЦНАП, які забезпечені відповідним обладнанням, можна буде скласти теоретичний іспит, необхідний для отримання водійського посвідчення. Раніше це можна було зробити лише в сервісних центрах МВС.

Нагадаємо, у травні цього року у Києві стартував пілотний проєкт – одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть можна у кількох районних ЦНАПах.

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