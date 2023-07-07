Українці зможуть отримати більше послуг у ЦНАП: перелік

Кабінет міністрів України розширив перелік сервісів у Центрах надання адміністративних послуг.
Відтепер українці зможуть отримати більше адміністративних послуг у ЦНАП в усіх територіальних громадах.
Як повідомили у п'ятницю, 7 липня, на "Урядовому порталі", Кабінет міністрів України розширив перелік сервісів, зокрема у сфері будівництва.
У Центрах надання адміністративних послуг можна буде здійснити:
- уточнення даних у поданих повідомленнях;
- внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;
- внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
- скасування містобудівних умов та обмежень;
- коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.
Крім того, українці зможуть отримати в ЦНАП витяг про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Витяг також можна отримати в застосунку "Дія".
Також у ЦНАП, які забезпечені відповідним обладнанням, можна буде скласти теоретичний іспит, необхідний для отримання водійського посвідчення. Раніше це можна було зробити лише в сервісних центрах МВС.
Нагадаємо, у травні цього року у Києві стартував пілотний проєкт – одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть можна у кількох районних ЦНАПах.
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