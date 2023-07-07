ВСУ еще могут освободить Крым до конца лета, но есть "проблема" — Бен Ходжес

ВСУ уже сегодня необходимы ракеты дальнего радиуса действия и современные истребители, чтобы зайти в Крым до осени.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что для того, чтобы ВСУ освободили Крым до конца лета, Украине нужно уже сейчас предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

Об этом он сказал 7 июля в эфире телемарафона.

"Вы помните, я сказал, что Украина может освободить Крым до конца лета, до конца августа, если Соединенные Штаты предоставят то, что нужно? Конечно, я говорю о ATACMS и самолетах F-16. Если мы этого не сделаем, я не сомневаюсь, что Украина освободит Крым, но это займет больше времени. Это будет медленнее с большим количеством жертв", — сказал Бен Ходжес.

Он подчеркнул, что украинские солдаты "имеют большую волю к борьбе", им нужно только дать оружие.

"Если бы мы предоставили Украине ATACMS, то российского Черноморского флота уже не было бы... [Россиянам] пришлось бы покинуть Севастополь. Российские Военно-Воздушные силы больше не могли бы вылетать из Крыма. Это было бы очень важно — сделать Крым непригодным для российских войск... Я не могу объяснить, почему мы до сих пор этого не сделали", — сказал экс-командующий армией США в Европе.

Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе, поэтому ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления.

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