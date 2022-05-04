Украинские военные отразили 12 атак врага: детали

Украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей противника.

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать украинскую землю.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

В течение текущих суток, 3 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!", — говорится в сообщении.

Добавим, что 3 мая в Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.

Вечером 3 мая кафиры обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.

Кроме того, российские кафиры впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью.

Также российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области.

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