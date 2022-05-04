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Українські військові відбили 12 атак ворога: деталі

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Українські військові відбили 12 атак ворога: деталі

Associated Press

Українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити українську землю. 

Про це інформує Операція об'єднаних сил у Facebook. 

  • Упродовж поточної доби, 3 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності воїни завдали втрат російським окупантам.
  • Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.
  • Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Додамо, що 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" в Маріуполі.

Увечері 3 травня окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині було чути вибухи. 

Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю.

Також російські війська завдали ракетного удару по Арцизу в Одеській області.

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