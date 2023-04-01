Украину накроют дожди, местами — со снегом: прогноз погоды на 2 апреля

В воскресенье, 2 апреля, в Украине будет прохладно. Регионы накроют дожди, а местами – еще и с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно. В регионах будет дождь. В Карпатах прогнозируется дождь с мокрым снегом. Лишь на востоке ночью без осадков. Ветер юго-восточный, а днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в областях температура воздуха будет 4-9°, но в восточной части и в Карпатах около 0°. Днем синоптики прогнозируют 7-12° тепла. В Закарпатье и в южных областях воздух прогреется +15°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра, 2 апреля, будет облачно, пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью прогнозируют 7-9° тепла, а днем – около 10°. В области ночью столбики термометров покажут 4-9° тепла, а днем – до +7-12° тепла.

Прогноз погоды на апрель

В Укргидрометцентре сообщили, что апрель будет теплым. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. По прогнозу синоптиков, в Карпатах будет прохладнее – 7-8° тепла. Это на два градуса выше нормы.

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