Україну накриють дощі, місцями - зі снігом: прогноз погоди на  2 квітня

У неділю, 2 квітня, в Україні буде прохолодного. Регіони накриють дощі, а місцями - ще й з мокрим снігом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно. У регіонах дощитиме. У Карпатах прогнозують дощ з мокрим снігом. Лише на сході вночі без опадів. Вітер південно-східний, а вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі в областях температура повітря буде 4-9°, але у східній частині та Карпатах близько 0°. Вдень синоптики прогнозують 7-12° тепла. На Закарпатті та в південних областях повітря прогріється +15°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Завтра, 2 квітня, буде хмарно, дощитиме. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Києві вночі прогнозують 7-9° тепла, а вдень - близько 10°. В області вночі стовпчики термометрів покажуть 4-9° тепла, а вдень - до +7-12° тепла.

Прогноз погоди на квітень

В Укргідрометцентрі повідомили, що квітень буде теплим. Середня місячна температура повітря прогнозується від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму. За прогнозом синоптиків, в Карпатах буде прохолодніше - 7-8° тепла. Це на два градуси вище за норму.

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