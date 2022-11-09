Умер экс-нардеп Юрий Кармазин

Украинский политик, экс-нардеп Юрий Кармазин умер на 66-м году жизни.

Об этом глава Одесского райсовета Виталий Барвиненко сообщил в Сети 9 ноября.

"Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012 год. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. RIP", – говорится в заявлении.

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Отметим, что Кармазин был родом из Черкасской области, но долгое время работал в Одессе на должности прокурора Приморского района, а также был судьей областного суда.

Политик также был депутатом Верховной Рады ІІ, ІІІ, IV и VI созывов. В разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона".

Кармазин был кандидатом на пост президента на выборах 2019 года.

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