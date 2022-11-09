Помер екснардеп Юрій Кармазін

Політик чотири рази обирався до парламенту.

Український політик, екснардеп Юрій Кармазін помер на 66-му році життя.

Про це очільник Одеської райради Віталій Барвіненко повідомив у Мережі 9 листопада.

"Пішов Юрій Кармазін. Працював з ним з 2007 по 2012 рік. Для багатьох некомфортний був своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P." – йдеться в заяві.

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Зауважимо, що Кармазін був родом з Черкащини, але тривалий час працював в Одесі на посаді прокурораПриморського району, а також був суддею обласного суду.

Політик також був депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна – Народна самооборона".

Нагадаємо, Кармазін був кандидатом на пост президента на виборах 2019 року.

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