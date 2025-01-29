Университет имени Карпенко-Карого посетит СБУ: в чем причина

В Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины для проверки жалоб студентов на преподавателей, которые могут поддерживать российскую агрессию.

Ректор университета Инна Кочарян сообщила об этом во время встречи администрации со студентами, отметив, что вуз надлежаще реагирует на любые такие замечания.

Эти проверки стали частью общей ситуации после того, как университет отстранил преподавателя и режиссера Андрея Билоуса из-за обвинений в сексуальных притязаниях к студенткам. В то же время администрация подчеркнула, что не будет делать предварительных выводов по обвинениям Билоуса, поскольку не является правоохранительным органом.

Поступившие заявления передали в милицию, и университет ждет их заключения, при этом Билоус не будет принимать участия в образовательном процессе до выяснения обстоятельств.

Напомним, история началась с анонимного видео на Youtube-канале с названием "Насильник Билоуса". Автор видео утверждала, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же.

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