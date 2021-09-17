Упал дома с дивана: в Днепре умер малыш из Кривого Рога

Упал дома с дивана: в Днепре умер малыш из Кривого Рога

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Днепре в областной клинической больнице скончался 2-летний малыш, которого доставили из Кривого Рога в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает Днепр Регион.

Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозгу. Вчера, 16 сентября, ребенок умер в реанимации.

По словам родителей, малыш остался на мгновение без присмотра и упал на пол с дивана.

Напомним, что 5 сентября, в 8 горбольницы Кривого Рога доставили ребенка в состоянии комы. Оказалось, малыш остался без присмотра взрослых и упал на пол с высоты, ударившись головой. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

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