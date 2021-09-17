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Упав вдома з дивану: у Дніпрі помер малюк з Кривого Рогу

Упав вдома з дивану: у Дніпрі помер малюк з Кривого Рогу

pixabay.com

Дитину доправили до лікарні у важкому стані.

У Дніпрі у обласній клінічній лікарні помер 2-річний малюк, якого доправили з Кривого Рогу у важкому стані.

Про це повідомляє Дніпро Регіон.

Медики діагностували у малюка закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та крововилив у мозку. Вчора,16 вересня, дитина померла у реанімації.

За словами батьків, малюк залишився на якусь мить без нагляду і впав на підлогу з дивана.

Нагадаємо, що 5 вересня, до 8 міськлікарні Кривого Рогу доправили дитину в стані коми. Виявилося, малюк залишився без нагляду дорослих і впав на підлогу з висоти, вдарившись головою. В обставинах події розбирається поліція.

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