Утром россияне ударили по инфраструктуре в Одесской области: что известно

Порт. / © Associated Press

Реклама

Утром субботы, 10 января, россияне ударили по промышленной инфраструктуре в Одесском районе.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«В результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя», — подчеркнул чиновник.

Реклама

По его словам, информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, 9 января Россия атаковала два иностранных гражданских судна в Черном море. Ударный дрон попал в судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис. Возле порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. Погиб член экипажа — гражданин Сирии.