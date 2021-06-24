Уязвимая категория: МВД сообщило, сколько детей совершило самоубийства в этом году

Уязвимая категория: МВД сообщило, сколько детей совершило самоубийства в этом году

С начала 2021 года были заблокированы более 60 так называемых "групп смерти".

С начала 2021 в Украине 69 детей совершили самоубийства и еще 329 несовершеннолетних попытались покончить с собой.

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

"Сейчас в Нацполиции введен постоянный мониторинг контента в Сети, в частности исследование всех форумов. Мы сотрудничаем с крупнейшими социальными сетями. Обеспечен круглосуточный обмен информацией между различными подразделениями НПУ для того, чтобы полностью ликвидировать так называемые "группы смерти", — рассказала Ковальчук.

По ее словам, с начала 2021 года были заблокированы более 60 так называемых "групп смерти", которые пропагандировали культ насилия среди детей.

Заместитель министра отметила, что дети являются наиболее уязвимой категорией общества. Так, в прошлом году в отношении несовершеннолетних было совершено более 1740 уголовных правонарушений, от которых пострадало 1998 детей.

Напомним, что столичные патрульные спасли 17-летнего парня, который пытался совершить самоубийство.

Новости Украины: почему 17-летняя спортсменка-чемпионка из Львова совершила самоубийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку