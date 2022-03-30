В Белом доме рассказали, при каких условиях Байден может встретиться с Путиным

В Белом доме рассказали, при каких условиях Байден может встретиться с Путиным

Байден будет готов на прямые переговоры с Путиным только при предварительно согласованных гарантиях.

В Байдене назвали условия, при которых он может встретиться с Путиным.

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Об этом пишет The Guardian.

Президент США Джо Байден согласится на разговор с Владимиром Путиным только при условии согласования гарантий. Об этом рассказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Это будет зависеть от того, о чем захочет говорить президент Путин. Мы четко дали понять, что нужна ощутимая деэскалация (в Украине – ред.) со стороны России и последовательная, подлинная приверженность дипломатии, прежде чем президент согласится на такой разговор", — сказала Бедингфилд.

Напомним, что в администрации Белого дома пока не видят признаков того, что Россия отводит войска на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома. США подчеркнули, что продолжат ужесточение санкций против страны-агрессорки РФ.