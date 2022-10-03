В Черкассах парень развращал детей через соцсети

В Черкассах парень создавал фейковые аккаунты и искал среди детей тех, кто согласится с ним общаться.

18-летнему парню объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

В Черкасское районное управление полиции ГУНП в Черкасской области поступило сообщение о совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Незнакомец в мужском туалете, в одном из общественных помещений в Черкассах, совершал развратные действия в отношении 4-летней девочки.

Правоохранители установили подозреваемого и место его нахождения. Им оказался 18-летний черкасец. При осмотре мобильного телефона подозреваемого было обнаружено 18 специально созданных фейковых аккаунтов, которые парень использовал для развращения малолетних.

Он под фейковыми аккаунтами выдавал себя за малолетнего, знакомился в Интернете с детьми в возрасте от 6 до 11 лет и входил к ним в доверие.

"Во время общения склонял их к отправке личных фотографий и видео компрометирующего интимного характера. После получения такого контента злоумышленник начинал шантажировать малолетних, требуя от них новых фото и видеозаписей и при этом угрожал их обнародованием", — говорится в сообщении полиции.

Правонарушитель задержан. Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.

А Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.

Во Львове задержали 50-летнего подозреваемого в педофилии

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