У Черкасах хлопець розбещував дітей через соцмережі

У Черкасах хлопець створював фейкові акаунти і шукав серед дітей тих, хто погодиться з ним спілкуватися.

18-річному хлопцеві оголошено про підозру та обрано міру запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

Про це повідомляє поліція Черкащини.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення розпусних дій відносно малолітньої дитини. Незнайомець у чоловічій вбиральні, в одному з громадських приміщень у Черкасах, вчиняв розпусні дії відносно 4-річної дівчинки.

Правоохоронці встановили підозрювану особу та місце його перебування. Ним виявився 18-річний черкасець. Під час огляду мобільного телефона підозрюваного було виявлено 18 спеціально створених фейкових облікових записів, які парубок використовував для розбещення малолітніх.

Він під фейковими акаунтами видавав себе за малолітню особу, знайомився в Інтернеті з дітьми віком від 6 до 11 років та входив до них у довіру.

"Під час спілкування схиляв їх до надсилання особистих фотографій та відео компрометувального інтимного характеру. Після отримання такого контенту зловмисник починав шантажувати малолітніх, вимагаючи від них нових фото та відеозаписів і водночас погрожував їх оприлюдненням",- йдеться в повідомленні поліції.

Правопорушника затримано. Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії.

А Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який у лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика.

У Львові затримали 50-річного підозрюваного у педофілії

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