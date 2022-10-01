На Днепропетровщине мужчина представился врачом и изнасиловал девочку

36-летний мужчина проник в квартиру и изнасиловал малолетнего ребенка.

Житель г. Каменское заметил во дворе многоэтажного дома двух малолетних детей, возвращавшихся домой.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Зайдя с ними в подъезд, мужчина представился врачом и попал вместе с детьми в их квартиру.

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Убедившись, что в квартире нет взрослых, попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку посторонним предметом. После совершенного преступления подозреваемый скрылся.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.

А Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.

Во Львове задержали 50-летнего подозреваемого в педофилии

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