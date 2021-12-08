В Черкасской области водитель сбил девочку и пытался покончить с собой

В Черкасской области водитель сбил девочку и пытался покончить с собой

Водитель был нетрезвым и испугался содеянного.

В Черкасской области нетрезвый водитель сбил ребенка и пытался свести счеты с жизнью. Девочка выжила, а водителя успели спасти.

Об этом сообщает "Про Все".

Событие произошло в селе Ярошевка Черкасской области. Мужчина ехал на "Москвиче" и задел школьницу, которая шла по обочине. Ребенка отбросило на землю, а водитель, испугавшись, скрылся с места ДТП.

Через несколько часов жена нашла его в петле и вызвала медиков.

"Девочку забрала "скорая". Меня удивило, что все так быстро произошло, и я позвонил в полицию. Уже потом узнал, что виновник пытался повеситься. Он был пьян и видел, что натворил", — рассказывает местный житель.

В больницу школьницу доставили с ушибами тела и головы.

"Ребенок был в сознании. У него ушибы затылочного участка головы, левой голени, правого плеча. Также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас он в удовлетворительном состоянии. Решаем, чтобы выписать его на амбулаторное лечение", — рассказал врач-травматолог Шполянской районной. больницы Василий Уманец.

Родители пострадавшего ребенка говорят, что претензий к водителю не имеют.

"Дочка рассказала, что шла по обочине и ее сбили. Скорость была не очень большой. Тогда была скользкая дорога. Хорошо, что все обошлось. Что случилось с водителем, не знаю. Он в больнице. Его жена все нам компенсирует и все будет нормально. Главное, ребенок здоров", — рассказал отец девочки Виталий.

Виновника ДТП сняли с петли и доставили в больницу в критическом состоянии.

"Больной периодически терял сознание и имел судороги. Как нам объяснили, после конфликтной ситуации он пытался совершить суицид. Благодаря его вовремя сориентировавшейся жене все закончилось нормально", — говорит врач-невролог КНП "Катеринопольская многопрофильная больница" Александр Аникин.

Ни родители девочки, ни водитель правоохранителей не вызывали. В полицию обратились медики, которые рассказали, что к ним доставили девочку после ДТП.

Виновник аварии объяснил, что самоубийством хотел избежать ответственности за поступок. Сейчас его уже выписали из больницы. Вскоре мужчину могут привлечь к ответственности.

Напомним, что в Днепре мотоциклист на полной скорости сбил подростка. Ребенка доставили в больницу с серьезной травмой.

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