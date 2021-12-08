В Днепре "телефонный террорист" сообщил о бомбах в двух торговых центрах: что происходит

На место прибыли полицейские, спасатели, медики, взрывотехники и кинологи.
Днепровский минер продолжает развлекаться. Днем 8 декабря стражам порядка поступило сообщение о возможной "бомбе" в двух популярных торговых центрах города.
Об этом пользователи пишут в социальных сетях.
Неизвестный “заминировал” торгово-развлекательный центр на улице Глинки и еще один — на проспекте Яворницкого. Из ТРЦ эвакуировали всех посетителей и персонал.
На место прибыли полицейские, спасатели, медики, взрывотехники и кинологи. В помещениях, где может находиться взрывное устройство, работают специалисты.
Отметим, что сегодня это уже не первый подобный случай. Утром "телефонный террорист" сообщил о заминировании трех школ, еще одно учебное заведение он якобы "минировал" днем раньше.
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