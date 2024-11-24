В Чернигове и области прогремели взрывы: что известно

Враг в очередной раз ударил по городу.
В пригороде Чернигова и области раздались взрывы. Жителей призывают находиться в безопасности.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Ракеты в направлении Чернигова", — сообщали в ПСУ.
Предварительно, враг применил крылатые управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Ракетная опасность продолжается до отбоя.
Напомним, вечером 6 ноября в Чернигове раздался взрыв в окрестностях города. В городе работала ПВО. Предварительно есть один пострадавший человек.
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