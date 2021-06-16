В Черниговской области молния попала в жилой дом

Возник пожар.

В Батурине Черниговской области от удара молнии загорелся дом.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

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Инцидент произошел вечером во вторник, 15 июня. Жилой дом имел деревянные стены и металлическую кровлю, а потому быстро загорелся. "Огнем повреждены конструктивные элементы кровли и перекрытия на площади 4 кв.м, внутренняя облицовка стен на площади 20 кв.м и имущество", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку. В этот момент она находилась в доме и разговаривала по мобильному телефону. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней степени тяжести.

Новости Украины: в 15-летнюю девушку из Житомирской области попала молния

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