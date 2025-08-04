В "Дії" недоступны две услуги для водителей: что известно

"Дія". / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

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В настоящее время в приложении "Дія" временно недоступны две услуги для водителей. Это – перерегистрация транспортного средства и замена свидетельства о регистрации.

Об этом сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

"В приложении "Дія" временно недоступны две услуги: перерегистрация транспортного средства и замена свидетельства о регистрации. Главный сервисный центр МВД вместе с командой "Дія" работают над устранением причин неисправностей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о возобновлении услуг будет оперативно размещена на всех официальных страницах.

В настоящее время в “Дія” доступна услуга по назначению или отмене надлежащего пользователя и услуга по замене или восстановлению водительского удостоверения.

Как сообщалось, с 1 августа 2025 верификация через “Дія.Підпис” при покупке билетов через приложение «Укрзализныця» будет действовать для трех поездов: №29/30 Киев — Ужгород; №12 Львов – Одесса; №27/28 Киев – Чоп. Билеты не будут продавать в кассах – оформить их можно будет только онлайн, подтвердив личность через Дія.