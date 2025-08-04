ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

В "Дії" недоступны две услуги для водителей: что известно

В сервисном центре МВД извиняются за временные неудобства.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
"Дія".

"Дія". / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

В настоящее время в приложении "Дія" временно недоступны две услуги для водителей. Это – перерегистрация транспортного средства и замена свидетельства о регистрации.

Об этом сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

"В приложении "Дія" временно недоступны две услуги: перерегистрация транспортного средства и замена свидетельства о регистрации. Главный сервисный центр МВД вместе с командой "Дія" работают над устранением причин неисправностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возобновлении услуг будет оперативно размещена на всех официальных страницах.

В настоящее время в “Дія” доступна услуга по назначению или отмене надлежащего пользователя и услуга по замене или восстановлению водительского удостоверения.

Как сообщалось, с 1 августа 2025 верификация через “Дія.Підпис” при покупке билетов через приложение «Укрзализныця» будет действовать для трех поездов: №29/30 Киев — Ужгород; №12 Львов – Одесса; №27/28 Киев – Чоп. Билеты не будут продавать в кассах – оформить их можно будет только онлайн, подтвердив личность через Дія.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie