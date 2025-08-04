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- Украина
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В "Дії" недоступны две услуги для водителей: что известно
В сервисном центре МВД извиняются за временные неудобства.
В настоящее время в приложении "Дія" временно недоступны две услуги для водителей. Это – перерегистрация транспортного средства и замена свидетельства о регистрации.
Об этом сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.
"В приложении "Дія" временно недоступны две услуги: перерегистрация транспортного средства и замена свидетельства о регистрации. Главный сервисный центр МВД вместе с командой "Дія" работают над устранением причин неисправностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о возобновлении услуг будет оперативно размещена на всех официальных страницах.
В настоящее время в “Дія” доступна услуга по назначению или отмене надлежащего пользователя и услуга по замене или восстановлению водительского удостоверения.
Как сообщалось, с 1 августа 2025 верификация через “Дія.Підпис” при покупке билетов через приложение «Укрзализныця» будет действовать для трех поездов: №29/30 Киев — Ужгород; №12 Львов – Одесса; №27/28 Киев – Чоп. Билеты не будут продавать в кассах – оформить их можно будет только онлайн, подтвердив личность через Дія.