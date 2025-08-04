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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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375
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У "Дії" недоступні дві послуги для водіїв: що відомо

У сервісному центрі МВС перепрошують за тимчасові незручності.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
"Дія".

"Дія". / © Державна податкова служба України/Facebook

Наразі у застосунку “Дія” тимчасово недоступні дві послуги для водіїв. Це - перереєстрація транспортного засобу та заміна свідоцтва про реєстрацію.

Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

“У застосунку “Дія” тимчасово недоступні дві послуги: перереєстрація транспортного засобу та заміна свідоцтва про реєстрацію. Головний сервісний центр МВС разом із командою “Дії” працюють над усуненням причин несправностей”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про відновлення послуг буде оперативно розміщено на всіх офіційних сторінках.

Наразі у “Дії” доступні послуга з призначення або скасування належного користувача і послуга із заміни чи відновлення посвідчення водія.

Як повідомлялося, від 1 серпня 2025 року верифікація через “Дія.Підпис” під час купівлі квитків через застосунок «Укрзалізниця» діятиме для трьох поїздів: №29/30 Київ — Ужгород; №12 Львів — Одеса;№27/28 Київ — Чоп. Квитки не продаватимуть в касах — оформити їх можна буде лише онлайн, підтвердивши особистість через «Дію».

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