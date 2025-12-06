ТСН в социальных сетях

Украина
241
1 мин

В "Дії" временно недоступны популярные услуги: что произошло

Временные перебои в доступе к сервисам ВПЛ связаны с обновлением базы данных.

Наталия Магдык
Действие

Действие / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

В субботу, 6 декабря, в приложении "Дія" пользователи, которые обращаются за услугами, связанными с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), могут столкнуться с временным ограничением доступа.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дії«.

Сообщается, что причина ограничений — проведение плановых технических работ в Единой информационной базе данных ВПЛ. Сейчас команда Министерства социальной политики Украины работает над повышением стабильности, производительности и безопасности системы, чтобы сервис работал еще эффективнее.

По сообщению ведомства, уже завтра, 7 декабря, доступ ко всем сервисам будет полностью восстановлен, и пользователи смогут продолжить пользоваться онлайн-услугами без препятствий.

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи массово сообщали об ошибках в приложении «Дія». В сервисе сбой подтвердили, а причиной назвали старт программы«Зимняя поддержка«.

241
