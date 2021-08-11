В Днепре по городу грузовиком перевозили макет ракеты-носителя "Бета" (видео)

Его транспортируют в порт Черноморск, откуда он отправится в США.

В Днепре по городу проехал грузовик, в прицепе которого был... макет космической ракет. Груз перевозчик транспортирует в порт Черноморск, откуда он отправится в США.

Видео с грузом внушительных размеров пользователи опубликовали в социальной сети.

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На ролике видно, как по улицам города едет грузовик, в прицепе у которого лежит габаритно-стыковочный макет первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Бета". Его заметили на Запорожском шоссе, улицах Космической и Набережной Победы. Местные жители пишут, что перевозка такого большого груза создала на дорогах пробки.

Позже стало известно, что макет создали на "Южмаше".

"Макет изготовлен по контракту с компанией Firefly Aerospace и в соответствии с ее конструкторской документацией. Изделие будет обеспечивать имитацию стыковки от двух до четырех двигательных установок на жидких компонентах топлива. Транспортировка макета осуществляется автотранспортом до морского порта Черноморск, откуда путь груза будет лежать в порт Хьюстон, США", — рассказали в пресс-службе" Южмаша".

Напомним, что украинская-американская ракета Antares отправилась к МКС. Запуск ракеты Antares и грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman состоялся с космодрома Уоллопс в Вирджинии.

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