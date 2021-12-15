В Днепре внедорожник врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

В Днепре внедорожник врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

От удара в автобусе полностью смяло переднюю часть.

В Днепре внедорожник врезался в пассажирский автобус. Шесть человек – в больнице.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 декабря.

По предварительной информации, автомобиль и маршрутка двигались по шоссе в направлении города. Авария случилась, когда водитель внедорожника стремительно повернул направо. От удара в автобусе полностью смяло переднюю часть. Пострадавших забрала скорая.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Известно, что автобус был рейсовым и вез пассажиров в Днепр из Одессы.

Напомним, 7 декабря в результате столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов — Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы. Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.