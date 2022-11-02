В Дрогобыче мужчина сгорел из-за неисправного обогревателя

В Дрогобыче во Львовской области трагически погиб местный житель. Мужчина сгорел во время пожара в собственной квартире. Огонь же разгорелся из-за неисправного электрического обогревателя.

В Дрогобыче мужчина сгорел во время пожара, который вызвал неисправный электрический обогреватель.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, трагедия произошла 1 ноября около 21:00 в квартире одного из домов по улице Святого Юра. На место сразу прибыли пожарные. Когда огонь удалось локализовать, в помещении они обнаружили тело 47-летнего мужчины.

“Предварительно установлено, что возгорание произошло вследствие неисправности электрического отопительного устройства. По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 270 (“Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности”) УК Украины”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что мобилизованный россиянин нашел себе будущую жену в Интернете, чтобы та получила компенсацию за его смерть.

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