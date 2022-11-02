У Дрогобичі чоловік згорів через несправний обігрівач

У Дрогобичі на Львівщині трагічно загинув місцевий мешканець. Чоловік згорів під час пожежі у власній квартирі. Вогоні же розгорівся через несправний електричний обігрівач.

У Дрогобичі чоловік згорів під час пожежі, яку спричинив несправний електричний обігрівач.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, трагедія сталася 1 листопада близько 21:00 у квартирі одного з будинків на вулиці Святого Юра. На місце відразу прибули пожежники. Коли вогонь вдалося локалізувати, у приміщенні вони знайшли тіло 47-річного чоловіка.

“Попередньо встановлено, що займання сталось внаслідок несправності електричного опалювального пристрою. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (“Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки”) КК України”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, що мобілізований росіянин знайов собі майбутню дружину в Інтернеті, щоб та отримала компенсацію за його смерть.

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