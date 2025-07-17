В Харькове парень на глазах у 13-летней девушки расчленил соперника

Подросток задержан / © pixabay.com

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В Харькове правоохранители задержали 17-летнего парня, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении своего сверстника.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, трагедия произошла 12 июля в лесополосе.

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«По данным родных, днем парень находился на подработках, а ближе к вечеру встретился с товарищем, отдыхали вместе на пляже, затем позвонил домой и сказал, что уже возвращается. После этого на связь больше не выходил. Сразу начались поиски. Было быстро установлено, кто последним видел пропавшего. Его сверстник, с которым они отдыхали на пруду, в ту ночь также не вернулся домой — он ночевал у своей девушки. Поведение парня показалось полицейским странным: во время общения стало ясно, что он что-то скрывает», — сообщил Сергей Болвинов, руководитель следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Выяснилось, что между ребятами возник конфликт еще на ставку из-за ревности и личных оскорблений. Возвращаясь домой, они снова поссорились. Подозреваемый нанес своему товарищу, по меньшей мере, пять ударов ножом в сердце. Потерпевший скончался на месте.

После убийства подозреваемый вернулся на место преступления вместе с 13-летней девушкой. В ее присутствии он расчленил тело с помощью пилы, топора и лопаты. Части тела спрятал в мусорных пакетах и канализационном колодце, а одежду жертвы выбросил на помойку. Орудия убийства и инструменты правоохранители изъяли в подвале дома подозреваемого.

Подозреваемый задержан согласно ст. 208 УПК РФ. Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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