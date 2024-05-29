В регионе почти два часа раздаются сирены.

В среду, 29 мая, в Харькове произошли взрывы. В Харьковской области от 08:37 продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", — подчеркнул мэр.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" информировал о запуске ракет российской армией: "Пуски вражеских ракет – находитесь в укрытиях".

Напомним, утром Воздушные силы сообщали о пусках управляемых бомб в Харьковской и Донецкой областях. Кроме того, была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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