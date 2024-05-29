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У Харкові сталися вибухи

У Харкові сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

В регіоні майже дві години лунають сирени.

У середу, 29 травня, у Харкові сталися вибухи. На Харківщині від 08:37 триває повітряна тривога. 

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні", - наголосив мер.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" інформував про запуск ракет російською армією: "Пуски ворожих ракет - перебувайте в укриттях".

Нагадаємо, зранку Повітряні сили повідомляли про пуски керованих бомб у Харківській та Донецькій областях. Крім того, була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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