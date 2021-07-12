В Харькове умер младенец: подозревают отравление детской смесью

Предварительный диагноз смерти ребенка — отравление.

В больнице Харькова в реанимации умер 3-месячный младенец из села Петрополье Лозовского района. Ребенка медики пытались спасти, но безрезультатно.

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Об этом в соцсети сообщила советник председателя Лозовской городской территориальной общины Анна Скрипник.

"За жизнь младенца боролись в реанимации областной больницы, но спасти не смогли. Как оказалось, ребенок не был зарегистрирован, мать не обращалась к врачу в течение беременности. Окончательную причину смерти младенца покажет вскрытие. Возможно отравление разведенной детской смесью", — рассказала Анна Скрипник.

В семье, где произошла трагедия, воспитывают еще двоих детей — 7 и 11 лет. Семью характеризует не как асоциальную, но малообеспеченную.

В связи с инцидентом в Лозовской общине будут тщательно проверять всех беременных женщин и рожениц. Жителей общины тоже просят быть внимательными друг к другу и сообщать соответствующие службы, если есть сомнения в ненадлежащем воспитании детей.

Напомним, что в российской столице 13-летний мальчик выбросил из окна свою новорожденную сестру.

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