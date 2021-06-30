Смерть младенца на Ровенщине: врачу грозит три года тюрьмы

Смерть младенца на Ровенщине: врачу грозит три года тюрьмы

По версии следствия, врач не провела вовремя кесарево сечение.

В Ровенской области 57-летняя врач не предоставила квалифицированную неотложную медицинскую помощь: своевременно не провела кесарево сечение, что привело к тяжелым последствиям. Теперь ее будут судить.

Как сообщает прессслужба полиции Ровенской области, следователи закончили досудебное расследование.

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В полицию с заявлением в феврале 2020 года обратился 38-летний житель села Ильпень и заявил, что во время родов жены умер младенец.

Во время досудебного расследования следователи установили, что 11 февраля 2020 года в родильное отделение Здолбунова доставили 33-летнюю женщину на 40 неделе беременности, у которой начались схватки. Когда женщину доставили в роддом, ее осмотрела 57-летняя врач-гинеколог. Тогда сердцебиение ребенка было в пределах нормы, однако около шести утра оно замедлилось.

Роженице, согласно требованиям клинического протокола по акушерской помощи, необходимо было делать кесарево сечение.

"В результате небрежного и недобросовестного выполнения профессиональных обязанностей врач не предоставила квалифицированную неотложную медицинскую помощь, а именно своевременно не провела кесарево сечение, что привело к тяжелым последствиям", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители собрали доказательства и сообщили врачу о подозрении в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть ребенка. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направили в суд.

Обвиняемая не признает своей вины.

Ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Ровенской области правоохранители расследуют случай смерти 2-месячного младенца. Ребенок спал вместе с мамой в постели, а когда женщина проснулась, обнаружила своего сына мертвым.

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