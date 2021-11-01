В Харькове в один день двое 19-летних парней совершили самоубийство

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
В Харькове двое 19-летних парней 31 октября совершили самоубийство.
Об этом пишет kh.vgorode.ua со ссылкой на информацию Нацполиции Харьковской области.
По данным издания, 19-летний парень выпал с 7 этажа многоэтажки в Киевском районе Харькова. От полученных травм потерпевший скончался на месте. В полиции подозревают, что парень мог совершить самоубийство.
В тот же день по ул. Клочковской в Харькове погиб еще один 19-летний молодой человек. Он выбросился из дома, где жил.
По предварительным данным полиции, парень совершил суицид. Правоохранители расследуют смерть двух человек.
Напомним, в Днепре освобожденная библиотекарша покончила с собой.
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