Польский суд арестовал украинца, перевозившего в Porsche 11 мигрантов из Ирака

Автомобиль, по словам парня, он одолжил у знакомого.

В городе Бельск-Подляском недалеко от польско-белорусской границы задержан гражданин Украины, который в Porsche Cayenne нелегально перевозил граждан Ирака.

Об этом информирует KPP Bielsk Podlaski.

Известно, что ето произошло в пятницу, 29 октября. 24-летний украинец не имел водительских прав. Автомобиль, по его словам, он одолжил у знакомого. Правоохранители, которые остановили авто для проверки, обнаружили в нем нелегалов. Их передали пограничникам. Водителя задержали и доставили в участок, а автомобиль эвакуировали. Украинцу также объявили подозрение в несанкционированном управлении автомобилем и перевозкой пассажиров сверх разрешенного количества.

Польский суд арестовал гражданина Украины на два месяца.

Напомним, в Польше 5 полицейских автомобилей останавливали нетрезвого украинца.

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