Довыборы двух нардепов: какая партия может получить пополнение в Верховной Раде

Довыборы двух нардепов: какая партия может получить пополнение в Верховной Раде

ЦИК завершает подсчет голосов в двух округах в Херсонской и Черкасской областях, где прошли промежуточные выборы народных депутатов.

По предварительным результатам подсчета голосов в Центральной избирательной комиссии определились лидеры выборов в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, 31 октября, в округе №184 (Херсонская область) и округе №197 (Черкасская область).

ТСН.ua напоминает, почему избиратели двух округов снова выбирали своих представителей в парламент, и сообщает последние данные из ЦИК относительно лидеров избирательной гонки.

Херсонская область

В округе №184 (охватывает Новую Каховку, Бериславский район, а также части Каховского и Херсонского районов) довыборы в парламент были объявлены из-за того, что предыдущий народный избранник Игорь Колыхаев в 2020 году был избран мэром Херсона и предпочел местное самоуправление, сложив полномочия депутата.

На вакантное место претендовало 15 кандидатов - как представителей партий, так и самовыдвиженцев. Явка на выборах была чрезвычайно низкой — чуть более 21%.

В ЦИКе подсчитали уже более 99% бюллетеней. По данным подсчета, на выборах уверенно лидирует бывший глава Херсонской ОГА, представитель партии "Слуга народа" 37-летний Сергей Козырь. За него отдали свои голоса 64,58% избирателей.

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Кандидат от "Европейской солидарности", заместитель директора аграрного предприятия "Злато Таврии" Игорь Иосипенко получил поддержку 14% избирателей. Кандидатка "Национальной платформы" Екатерина Одарченко – почти 6%.

Черкасская область

В 197-м округе, к которому принадлежат города Канев, Золотоноша и близлежащие районы, избирали представителя в парламент, поскольку бывший нардеп Александр Скичко был назначен главой Черкасской облгосадминистрации.

Явка избирателей здесь была немного лучше, чем на Херсонщине, но все же мизерная — чуть более 25%. Кандидатов же было гораздо больше — всего 25 человек.

В ЦИКе подсчитали более 80% бюллетеней. Лидирует — опять же кандидат от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, за которого отдали голоса 46,95% избирателей.

Ближайший преследователь, беспартийный самовыдвиженец Владислав Голуб получил почти 26% поддержки. Далее расположились эксдепутат от "Свободы" Андрей Ильенко — более 9% и кандидат от "Европейской солидарности" Роман Сущенко, которого незаконно удерживали в России в 2016-2019 годах, - чуть более 8% голосов,

Если не случится ничего удивительного, то победителями на довыборах ЦИК сможет объявить представителей президентской партии "Слуга народа" Сергея Козыра и Виталия Войцеховского.

Выборы народных депутатов и городских глав - кто лидирует и обошлось без стычек | Новости Украины

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