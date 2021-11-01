У Харкові в один день двоє 19-річних хлопців вчинили самогубство

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
У Харкові двоє 19-річних хлопців 31 жовтня вчинили самогубство.
Про це пише kh.vgorode.ua з посиланням на інформацію Нацполіції Харківської області.
За даними видання, 19-річний хлопець випав із 7 поверху багатоповерхівки у Київському районі Харкова. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. У поліції підозрюють, що хлопець міг вчинити самогубство.
У той же день на вул. Клочківській у Харкові загинув ще один 19-річний хлопець. Він викинувся із будинку, в якому мешкав.
За попередніми даними поліції, хлопець вчинив суїцид. Правоохоронці розслідують смерті двох людей.
Нагадаємо, у Дніпрі звільнена бібліотекарка вкоротила собі віку.
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