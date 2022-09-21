В Харькове в результате ракетного удара в доме заблокированы люди

Противник снова ударил ночью по Харькову.
Об этом в Telegram-канале сообщил мер Харькова Игорь Терехов.
"Ракетный обстрел Холодногорского района. «Прилеты» по многоэтажным жилым домам. Информация по пострадавшим уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения", - говорится в сообщении.
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