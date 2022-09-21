Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харькове раздались взрывы

Дата публикации
Просмотры
55
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харькове раздались взрывы

Фото: Pexels

Город дрогнул от сильных взрывов.

Появилась информация о не менее трех сильных взрывах в Харькове.

Об этом информируют в социальных сетях города очевидцы.

За полчаса до того сообщалось о "прилетах" в области — якобы около шести вражеских ракет вылетело из Белгорода.

Пока нет официального подтверждения информации. Оставайтесь в укрытиях – в области продолжается воздушная тревога.

Информация уточняется и проверяется.

Ожидаем сообщения от представителей власти.

Напомним, в селе Казачья Лопань осетины устроили застенки, а по бегству вывозили в Россию коллаборантов.

Читайте также:

"Мы не про еду, мы про Харьков" – невероятная история переселенцев из Харькова

"Мы не про еду, мы про Харьков" – невероятная история переселенцев из Харькова

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация