В Харькове раздались взрывы

Появилась информация о не менее трех сильных взрывах в Харькове.

Об этом информируют в социальных сетях города очевидцы.

За полчаса до того сообщалось о "прилетах" в области — якобы около шести вражеских ракет вылетело из Белгорода.

Пока нет официального подтверждения информации. Оставайтесь в укрытиях – в области продолжается воздушная тревога.

Информация уточняется и проверяется.

Ожидаем сообщения от представителей власти.

Напомним, в селе Казачья Лопань осетины устроили застенки, а по бегству вывозили в Россию коллаборантов.

Читайте также:

"Мы не про еду, мы про Харьков" – невероятная история переселенцев из Харькова