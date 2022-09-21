В Харькове раздались взрывы

Город дрогнул от сильных взрывов.
Появилась информация о не менее трех сильных взрывах в Харькове.
Об этом информируют в социальных сетях города очевидцы.
За полчаса до того сообщалось о "прилетах" в области — якобы около шести вражеских ракет вылетело из Белгорода.
Пока нет официального подтверждения информации. Оставайтесь в укрытиях – в области продолжается воздушная тревога.
Информация уточняется и проверяется.
Ожидаем сообщения от представителей власти.
Напомним, в селе Казачья Лопань осетины устроили застенки, а по бегству вывозили в Россию коллаборантов.
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