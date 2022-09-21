У Харкові пролунали вибухи

Місто здригнулося від сильних вибухів.
З'явилася інформація про щонайменше три сильні вибухи у Харкові.
Про це інформують у соціальних мережах міста очевидці.
За пів години до того повідомлялося про "прильоти" в області - нібито близько шести ворожих ракет вилетіло з Бєлгорода.
Наразі немає офіційного підтвердження інформації. Залишайтеся в укриттях - в області триває повітряна тривога.
Інформація уточнюється та перевіряється.
Очікуємо на повідомлення від представників влади.
Нагадаємо, у селі Козача Лопань осетини влаштували катівні, а за втечі вивозили до Росії колаборантів.
Читайте також:
- У Козачій Лопані на Харківщині виявили катівню окупантів: фото
- На Харківщині виявили щонайменше 10 катівень для українців, які влаштували окупанти
- Видряпаний на стіні "Отче наш": у Мережі з’явилось моторошне фото з камери катівні у Балаклії