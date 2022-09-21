У Харкові пролунали вибухи

З'явилася інформація про щонайменше три сильні вибухи у Харкові.

Про це інформують у соціальних мережах міста очевидці.

За пів години до того повідомлялося про "прильоти" в області - нібито близько шести ворожих ракет вилетіло з Бєлгорода.

Наразі немає офіційного підтвердження інформації. Залишайтеся в укриттях - в області триває повітряна тривога.

Інформація уточнюється та перевіряється.

Очікуємо на повідомлення від представників влади.

Нагадаємо, у селі Козача Лопань осетини влаштували катівні, а за втечі вивозили до Росії колаборантів.

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