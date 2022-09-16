Видряпаний на стіні "Отче наш": у Мережі з’явилось моторошне фото з камери катівні у Балаклії

У Мережі з’явилося моторошне фото однієї з катівень, які окупанти влаштували у Балаклії.

На стінах кімнати, де катували невинних українців, видряпана молитва російською мовою.

Моторошне фото на своїй сторінці у Фейсбуці показав очільник Нацполіції України Ігор Клименко.

"Отче наш" на стіні камери катівні, яку влаштували російські окупанти. Балаклія. 2022 рік", - підписав фото Клименко.

Нагадаємо, представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, що українські захисники дізнались про слабке місце Росії ще навесні. Це була Балаклія, звідки ЗСУ і розвинули свій успішний контрнаступ на Харківщині.

Ексклюзивні кадри штурму Балаклії від оператора ТСН

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