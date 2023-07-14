Нарушители за деньги оформляли документы для "волонтеров от благотворительных фондов" для выезда за границу.

В Харькове задержаны руководители благотворительных фондов, которые нелегально организовывали выезд военнообязанных за границу.

Об этом информирует Харьковская городская прокуратура.



"Следствием установлено, что в июне этого года руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тыс. долларов США повлиять на должностных лиц государственных органов Харьковской области о внесении сведений о "клиенте" в систему "Шлях" с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Нарушители оформили документы для "волонтеры от благотворительных фондов", но в итоге были задержаны при получении неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов США.

О подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины уведомлено руководителей двух благотворительных организаций.

Ранее мы сообщали, что в Украине становится популярной "индустрия" браков военнообязанных с женщинами с инвалидностью. Таким образом мужчины пытаются получить разрешение на выезд за границу.